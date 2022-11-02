Dolar
18.62
Euro
18.44
Altın
1,655.48
ETH/USDT
1,553.20
BTC/USDT
20,424.00
BIST 100
4,092.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şırnak'ta Uzungeçitli öğrenciler mavi ve kırmızı önlükle okula gidiyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulu öğrencileri, beyaz yakalı kırmızı ve mavi önlükleriyle eğitim görüyor.

Ekrem Payan   | 02.11.2022
Şırnak'ta Uzungeçitli öğrenciler mavi ve kırmızı önlükle okula gidiyor Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Okullarda siyah önlük uygulamasına 1989-1990 eğitim-öğretim yılında yayımlanan genelgeyle son verilmesinin ardından bu önlüklerin yerini mavi önlükler aldı.

Aradan geçen süreçte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 27 Kasım 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanması ile okullarda kıyafet serbestliği sağlandı.

Kıyafet serbestliği kararına rağmen Uludere'nin Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulunda öğrenciler, okul aile birliğinin onayıyla 10 yıldır beyaz yakalı kırmızı ve mavi önlük ile okula gidiyor. Zübeyde Hanım Anaokulunda okuyan 80 öğrenci kırmızı önlük, Uzungeçit İlkokulunda okuyan 235 öğrenci de mavi önlük giyiniyor, beyaz yaka takıyor.

"Velilerimiz ne zaman isterse serbest kıyafete geçebiliriz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, AA muhabirine, 2012'de yönetmelikle mavi önlük giyme zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen velilerin isteği doğrultusunda iki okulda mavi ve kırmızı önlük giyme uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Velilerin ve öğrencilerin uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Demirtaş, "10 yıldır velilerimizce bu uygulama benimsenmiş. Öğrenciler kıyafetleriyle adeta nostalji yaşatıyor. Velilerimiz ne zaman isterse serbest kıyafete geçebiliriz. Öğrencilerimiz, velilerimiz, anaokulunda kırmızı, ilkokulda mavi önlük ve beyaz yaka uygulamasından mutlu oldukları için şu an bu uygulamayı kaldırmayı düşünmüyoruz." dedi.

Demirtaş, ihtiyacı olan öğrencilere belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce önlük ve kırtasiye malzemesi desteği de sunulduğunu belirtti.

Zübeyde Hanım Anaokulunda okul öncesi öğretmeni İrem Çelik de 2 yıl önce okulda göreve başladığında önlüklerin kırmızı olmasından dolayı şaşırdığını dile getirerek sonrasında bu uygulamadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Çelik, "Köy halkı ve velilerimiz de bu durumdan memnun. Olmayan da alıp giydirmek istiyor. Çocuklar mutlu, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Önlükle okula gelmek çok rahat"

Velilerden Leyla Aydemir, kızını her sabah okula hazırladığını, önlükle okula gitmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

4. sınıf öğrencisi Zilan Aydemir de önlüğünü her sabah severek giydiğini anlatarak "Kendimizi farklı hissediyoruz. Başka okullarda farklı kıyafetler giyiliyor ama bizim okulda önlük giyiliyor. Önlüklerle hepimiz aynı renk olunca daha mutlu oluyoruz. Önlükle okula gelmek çok rahat." diye konuştu.​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda hedeflerin 130'una ve aranan 10 şahsa ulaşıldı
Büyükçekmece'de inşaat alanındaki kazıda 4 ceset bulundu
RTÜK Başkanı Şahin: Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak gerektiğini düşünüyorum
Rapor: PKK/YPG, 2022'nin başında Suriye'de sivillere ait 140 evi yıktı veya hasar verdi
Yusufeli yeni ilçe merkezi gece havadan görüntülendi

Benzer haberler

Şırnak'ta Uzungeçitli öğrenciler mavi ve kırmızı önlükle okula gidiyor

Şırnak'ta Uzungeçitli öğrenciler mavi ve kırmızı önlükle okula gidiyor

Uludere'de öğretmenlerden gönüllü akşam eğitimi

Cizre'de binlerce kişi konser ve DJ performansıyla eğlendi

Yazın da arı gibi çalışan Şırnaklı öğrencilerden 9 ayda 7,2 milyon liralık ciro

Yazın da arı gibi çalışan Şırnaklı öğrencilerden 9 ayda 7,2 milyon liralık ciro
Şırnak'taki Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Şırnak'taki Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
23 suçtan aranan PKK'lı terörist, jandarma tarafından durdurulan takside yakalandı

23 suçtan aranan PKK'lı terörist, jandarma tarafından durdurulan takside yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet