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Yaşam

Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Ekrem Payan, Fadıl Aslan  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Fadıl Aslan - AA

Şırnak

İlçeye bağlı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda dün sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, kar nedeniyle zor durumda kaldı.

Besicilerden Mahmut Aslan, son günlerde güzel hava dolayısıyla geçmiş yıllara göre yaylada daha uzun kaldıklarını kaydetti.

Aslan, "Bu yıl biraz daha fazla yaylada kalmak istedik fakat kara yakalandık. İnşallah 2-3 gün içinde merkeze varırız. 6 ay boyunca Faraşin Yaylası'nda kaldık. Artık kış geldi, biz de merkeze dönüyoruz." diye konuştu.

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