Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
58,020.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Yaşam

Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü

Sinop'ta av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av sezonunun ilk gününde limana 500 kasa palamutla döndü.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü

Sinop

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, sezonu bol miktarda avladıkları palamutla açtıklarını söyledi.

İlk gün itibarıyla 500 kasa palamut avlandığını vurgulayan Tuncer, bunun devamının geleceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Balıkçı Ali Şanlı ise sezonun ilk gününde Allah'ın yüzlerine güldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gece denize açıldık. Yakamoz zayıftı ama balık güçlü, kuvvetli olduğu için ağlara iyi takıldı.Tahmini 3-4 bin balık yakaladık. Herkse rast gelsin. Bu sene balık güzel olacak öyle görünüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü

Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü

Çanakkale'de hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı

Cumhurbaşkan Erdoğan: Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz

Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu
Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu

Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu
Bu sezon palamuttaki artışla balık tüketiminin de yükselmesi bekleniyor

Bu sezon palamuttaki artışla balık tüketiminin de yükselmesi bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet