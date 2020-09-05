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Yaşam

Sinop’ta sokağın ve caminin gönüllü temizlikçisi 'Canan teyze'

Sinop'ta 57 yaşındaki emekli Canan Bayrak, boş zamanlarında, evinin bulunduğu mahalledeki sokağı ve sokaktaki caminin gönüllü temizliğini yaparak çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 05.09.2020
Sinop’ta sokağın ve caminin gönüllü temizlikçisi 'Canan teyze' Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Kentte İncedayı Mahallesi 9. Sokak'ta ikamet eden ve iki yıl önce bir trafik kazasında eşini kaybeden Bayrak, eşini kaybının ardından boş zamanlarını evinin bulunduğu sokağı temizleyerek geçirmeye başladı. 

Zaman buldukça sokak üzerinde temizlik yapan Bayrak, bir süre sonra mahalle camisinin de temizliğini yapmaya başladı. Özellikle ramazan ayında gönüllü olarak caminin halı ve camlarının temizliğini yapan Bayrak, diğer zamanlarda ise cami avlusundaki çöpleri süpürerek, çiçeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

Canan Bayrak, AA muhabirine, mahalle halkının çevreye çöp atmama konusunda çok duyarlı olmasına rağmen yine de zaman zaman çöple karşılaştıklarını söyleyerek, şunları belirtti:

"Sokakta çöp olduğunu gördüğümde rahatsız oluyorum. Zaman buldukça çocuklarımız daha temiz bir çevrede oynasın diye elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. Aynı şekilde mahalle camimiz mübarek Allah'ımızın evi, bahçesi hep temiz olsun istiyorum. Sokak sakinlerimiz bir iki defa bana eşlik etti ancak daha sonra pek gelen olmadı. Tabi gönül istiyor ki onlar da bana katılsın. Herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa çevremiz daha temiz olur. Çocuklarımız daha temiz bir çevrede oyun oynarlar."

Bayrak, duyarlı davranışından dolayı Vali Erol Karaömeroğlu tarafından kendisine teşekkür belgesi verildiğini anımsatarak, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Ben seve seve temizlik yapmaya devam edeceğim. Herkesi de en azından kendi evlerinin önünü temizlemeye davet ediyorum. Çevremizi hep birlikte temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

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