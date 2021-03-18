Euro
8.99
Dolar
7.51
BIST 100
1,568.75
Altın
1,739.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'nde konuşuyor. MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
logo
Yaşam

Sındırgı'nın sembolü 'Sağdıç' leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan ve vatandaşlar tarafından "Sağdıç" adı verilen leylek, göç mevsiminde yeniden gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

Bülent Yalçın   | 18.03.2021
Sındırgı'nın sembolü 'Sağdıç' leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

Balıkesir

Sındırgı'da 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 6 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin buradan ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, "Sağdıç" leyleğin yuvasının Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalından emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın da katılımıyla bir süre önce ekiplerce temizlendiğini söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 23 leylek yuvası bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Sındırgı'yla özdeşleşen, yuvasını koruma altına aldığımız ve Türkiye'de bir belediye binası üzerinde bulunma özelliğiyle herkesçe bilinen leyleğimiz bu yıl da yuvasına geldi. Çok şükür biz onunla mutluyuz çünkü insanın yaşayabileceği ortamı leyleğin belirlediğine ve bereketin geldiğine inanıyoruz. Bugün herhangi bir yerde, göç yolunun bulunduğu yerde elektrik direklerine konduğunda elektriklerin kesilerek canlarına zarar gelmesin diye uğraştığımız leylekler halk tarafından çok seviliyor. Çocuklar onunla hoşnut oluyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıkçıların Kovid-19 ile mücadelelerini şiirle anlattığı klip sosyal medyada ilgi görüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tıbbi araştırma vakfı Fiocruz: Brezilya, tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya
Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sındırgı'nın sembolü 'Sağdıç' leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

Sındırgı'nın sembolü 'Sağdıç' leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Havaların ısınmasıyla leylekler Kızılırmak Deltası'na dönmeye başladı

Havaların ısınmasıyla leylekler Kızılırmak Deltası'na dönmeye başladı
Balıkesir'de lastik botun su almasıyla adada mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

Balıkesir'de lastik botun su almasıyla adada mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı
Yağlı güreş sezonu mayıs ayında Antalya'da başlayacak

Yağlı güreş sezonu mayıs ayında Antalya'da başlayacak