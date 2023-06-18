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Yaşam

Sevgi Evleri'nin curling takımı, Süper Lig'e yükselerek başarısını taçlandırmak istiyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan oluşan curling takımı 3 yılda 1. Lig'e yükseldi, şimdi Süper Lig'de oynamayı hedefliyor.

Talha Koca  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Sevgi Evleri'nin curling takımı, Süper Lig'e yükselerek başarısını taçlandırmak istiyor

Erzurum

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan 3 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde curling takımı kuruldu.

Hem fedakarlık hem de sıkı antrenmanlarla liglerde başarıyla ilerleyen takım, Kovid-19 salgınında çalışmalarına 1 yıl ara verdi. Sonra curlingde her sene bir üst lige yükselen takım, yükselme maçlarını namağlup tamamlayarak önce 2. Lig'e, 10-16 Haziran tarihlerinde oynanan müsabakalarda 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

4 erkek sporcudan oluşan curling takımı, Süper Lig'e yükselerek başarısını taçlandırmak istiyor.

Güreş, buz hokeyi ve hentbolda katıldıkları liglerde başarılı olan Sevgi Evleri'nin takımları, bu alanlarda da gücünü göstermek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, spor kulüplerinin buz sporlarında aktif rol aldığını söyledi.

Sevgi Evleri çocuklarının, elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını dile getiren İlbaş, "Bizim çocuklarımız, özellikle takım sporlarında grup bilinciyle birlikte hareket etmeyi çok seviyorlar. Bir aile bütünlüğü ve kurum içerisinde varlık göstermek, onların da çok hoşuna gidiyor. Ekip ruhuyla oluşabiliyor. Curling, çocuklarımızın ciddi anlamda enerjilerini atabileceklerini bir alan." dedi.

"Takımımız başarı elde eden müstesna bir takım"

Buz hokeyinde kurumlarına bağlı 2 minikler, 1 yıldızlar takımı olduğunu belirten İlbaş, "Önce 2. lig, şimdi de çocuklarımız şükürler olsun 1. Lig'de oynamaya hak kazandılar. Çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde özellikle yükselmede namağlup maçlarını sonuçlandıran ve başarı elde eden müstesna bir takımız var." diye konuştu.

"Kurumsal anlamda bir altyapımız ve kültürümüz var. Çalışma arkadaşlarımızın fedakarlığı ile çocuklarımızın yeteneklerine göre bu alana yönlendirilmeleri ciddi anlamda bir başarı getirdi." diyen İlbaş, çocuklar için farklı branşlardan takım sporları düşündüklerini ancak sporcuların curlingde daha başarılı olduklarını, gereken tüm desteği onlara sağladıklarını söyledi.

 4 branşta lisanslı 82 sporcuları var

Müsabakalarda oyuncularının büyük çaba gösterdiğini ve hepsiyle gurur duyduğunu vurgulayan İlbaş, şunları kaydetti:

"Buz hokeyinde 3 takımımızda 33 lisanslı sporcumuz var. Altyapısı devam ediyor. Narman SK'nin altyapısına sporcu veriyoruz. Güreş alanında takımımızla çok iddialıyız. Takımımızın en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Kızlarımız hentbolda bu yıl play-off'a kaldı. Sporda el attığımız alanda kısa sürede ciddi başarılar elde ediyoruz. Birçok branşta varız ama özellikle güreş, hentbol, curling ve buz hokeyinde Erzurum'un en iyi takımlarına sahip olduğumuzu iddia ediyoruz."

Dört branşta 82 sporcunun lisanslı bir şekilde spora devam ettiğini bildiren İlbaş, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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