Şerpa, Malezyalı dağcıyı Everest’te "imkansız" noktadan kurtardı
Everest’te dağcılara rehberlik yapan Gelje isimli bir Şerpa, Malezyalı bir dağcıyı, dünyanın en yüksek dağında zirveye yakın "ölü bölge" olarak adlandırılan ulaşılması imkansız bir noktadan kurtardı.
Ankara
Aljazeera’nın haberine göre, Nepalli Şerpa Gelje açıklamasında, Çinli bir dağcıya zirveye çıkması için rehberlik ettiği sırada, Malezyalı dağcının havanın eksi 30 derecenin altında olduğu zirveye yakın bir bölgede ipe asılı kalmış halde gördüğünü belirtti.
Gelje, rehberlik ettiği Çinli dağcıyı da zirve tırmanışını bırakmaya ikna ettiğini, çünkü kendisi için zor durumda olan dağcının hayatını kurtarmanın daha önemli olduğunu dile getirdi.
Bunun ardından Gelje, Malezyalı dağcıyı ölü bölge olarak adlandırılan alandan 600 metre aşağıda bulunan, zirve tırmanışları için üs bölgelerinden biri olan Güney Col’a taşıdığını kaydetti.
Bu sırada bir başka Şerpa’nın da yardıma geldiğini aktaran Gelje, Malezyalı dağcıyı uyku matına sararak sırtlarında taşıyarak Üçüncü Kamp’a götürdüklerini söyledi.
Haberde, Malezeyalı dağcının Üçüncü Kamp’tan helikopterle uzun bir ip sarkıtılarak alındıktan sonra 7 bin 162 metre yükseklikten, daha aşağıdaki Ana Kamp’a götürüldüğü aktarıldı.
Seven Summit Treks şirketi için çalışan Şerpa rehberi Tashi Lakhpa ise açıklamasında, Malezyalı dağcının uçağa bindirilerek ülkesine dönmesine yardımcı olduklarını fakat mahremiyet nedeniyle ismini söylemediklerini belirtti.
Nepal’de, bu yıl dağcılık sezonu olan marttan mayıs ayına kadar Everest’e tırmanmak için verilen 478 izinle yeni bir rekor kırıldı.
Bu yıl en az 12 dağcı zirve yolculuğunda hayatını kaybederken, bunun son 8 yıldaki en yüksek sayı olduğu vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.