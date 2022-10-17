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Yaşam

Şemdinli'de sosyal tesise dönüştürülen Efkar Dağı'nda spor etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye tarafından Seyir Terası kurularak sosyal tesise dönüştürülen Efkar Dağı'nda, düzenlenen "Online Training" etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı.

Sıraç Karadeniz   | 17.10.2022
Şemdinli'de sosyal tesise dönüştürülen Efkar Dağı'nda spor etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle gerçekleştirilen ve sosyal medyada "Online Training" uygulamasıyla takipçilerine egzersiz yaptıran Mustafa Keskin'in koordine ettiği etkinlik ilgi gördü.

Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkan'ı Tahir Saklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Doğan ile sporcuların da aralarında bulunduğu katılımcılar, Keskin'in yönlendirmesiyle egzersiz hareketleri yaptı.

Taşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyir Terası'nda güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Taşgın, "Bu bölgeler önceden maalesef terörle anılan üzücü olayların yaşandığı bir yer iken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bakanlarımızın, Vali'mizin, güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışmalarıyla insanlarımızın huzur içinde yaşadığı güzel bir yer oldu. Amacımız Şemdinli'de sportif etkinliklerin artırılması. Burada yüzme havuzumuz ve başka alanlarda da imkanlarımız var. Buradan vatandaşlarımızı spora davet ediyoruz." dedi.

Keksin de "Online Training"in kurucusu olduğunu ve etkinliği canlı yayında 7'den 70'e herkesin yapabileceğini belirtti.

Şemdinli'deki etkinlik için kente geldiğini kaydeden Keskin, "Buradaki insanların coşkusu çok iyiydi. Ülkemizde gittiğim her yer gibi burada da katılım çok güzeldi. Tabii ki batıda bu tür etkinlikleri düzenlemek daha kolay oluyor. Şemdinli'de ilk oldu. Tüm diğer spor hocalarıma tavsiyem, buraya gelip çeşitli spor etkinliklerini yapsınlar." diye konuştu.

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