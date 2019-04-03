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Yaşam

Semazenler gönüllere dokundu

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.

Mustafa Bikeç   | 03.04.2019
Semazenler gönüllere dokundu

Bursa

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde sema gösterisi yapıldı. Vatandaşlar, Miraç Kandili için merkez Yıldırım ilçesinde yer alan tekkeye akın etti. Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim dinletisinin ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

Vatandaşlar, Miraç Kandili nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti. 

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

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