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Yaşam

Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve cesedi bir hafta sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 44 yaşındaki Arife Er'in annesi Aysel Durmuş, yaşadıklarını anlattı.

Bilal Kahyaoğlu, Muhammed Kaygın   | 25.08.2021
Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Kastamonu

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede can kayıplarının yarı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

İlçede eşiyle lokanta işletmeciliği yapan ve sel felaketinde kaybolan 13 ve 17 yaşlarında iki kız çocuğu annesi Arife Er'in cesedi, bir hafta sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde bulundu.

Arife Er'in annesi 74 yaşındaki Aysel Durmuş, AA muhabirine, ilçenin Bayramgazi Mahallesi'nde ikamet ettiklerini söyledi.

Sel sesini duyduğunu belirten Durmuş, "Balkondan baktık, köprüyü aniden yıktı. Alt tarafımızdaki evin yarısına kadar su doldu. 'Kızım ve damadım gitti, dükkandan kimse kurtulamamıştır sele kapılmışlardır, boğulmuşlardır' dedim. Bizi köyden helikopterle aldılar, ben kızımın kaybolduğunu o zaman duydum." dedi.

Durmuş, "Sel gelirken rögar kapaklarını temizlemeye çalışmışlar. Kapının önünde çiçekler vardı, çiçekleri almaya çalışmışlar. Mustafa'ya, 'Tüpü çıkar yangın çıkmasın' demiş. Mustafa dükkana girmiş. Bir daha onları görmemiş. Mustafa'yı sel duvara vurmuş. Demire tutunmuş, biri çatıya çekmiş. O öyle kurtulmuş." ifadelerini kullandı.

Arife Er'in kayınvalidesi Kezban Er ise sel felaketinin yaşandığı gün herkesi telefonla aramaya çalıştığını ancak kimseye ulaşamadığını anlattı.

Daha sonra torununa ulaştığını dile getiren Er, "Kızım nerdesin?' dedim, 'Ben çatıdayım, annem ve babamdan haber yok.' dedi. Oğlum ve gelinimden bir gün boyunca hiç haber alamadım. Sabah saat 6.30'da, 'Mustafa çatıda bulunmuş, gelin yok.' dediler. Bir anda ne oldu, biz de bilmiyoruz. Hiç kendimizde değiliz. Yaşadığım kadar torunlarıma bakacağım." diye konuştu.



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