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Yaşam

Şeker hastalığı nedeniyle ayaklarını geç iyileşen yaralardan korumak için "vurmayan ayakkabı" üretiyor

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde turist rehberi Sanja Nikolic, yaralarının geç iyileşmesine neden olan şeker hastalığı sebebiyle ayaklarını korumak için "vurmayan ayakkabı" tasarlayıp üretiyor.

Aleksandar Savanovic, Lejla Biogradlija  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Şeker hastalığı nedeniyle ayaklarını geç iyileşen yaralardan korumak için "vurmayan ayakkabı" üretiyor Fotoğraf: Aleksandar Jovanovic/AA

Novi Sad

Nikolic, "dünyadaki en yaygın ulaşım aracı" olarak nitelediği ayakkabıları, çocukluğunda hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklardan yola çıkarak evinde kurduğu mütevazı atölyesinde el emeğiyle imal ediyor.

Novi Sad'da atölyeye dönüştürdüğü evinin kapılarını AA muhabirine açan Nikolic, küçüklüğünden bu yana yaşadığı ayakkabı sorunu ve ayakkabı yapmaya ilgisini anlattı.

Markasının adı "Vurmayan ayakkabı"

Şeker hastası olduğunu ve 8 yaşından beri insülin kullandığını anlatan Nikolic, "Şeker hastaları özel bir kategoridir. Ayaklarında oluşabilecek yaralar daha sonra uzuv kaybına kadar götürebilir. Bu hastalığı olanlar sıkan bir ayakkabı giyerse kan dolaşımına zarar verebilir." dedi.

Nikolic, kendisini bildi bileli spor ve yumuşak tabanlı ayakkabılar giydiğini belirterek, "Ama konu şık bir kıyafete gelince ayaklarıma giyecek bir şey bulamıyordum. İstediğim gibi bir ayakkabı bulamayınca özel ustalara da gittim ancak onlar da benim gibi hassas ayakları olan birine karşı duyarsız davrandı." diye konuştu.

3 yıl önce aldığı 3 aylık eğitimin ardından kendisi için ayakkabı tasarlamaya başladığını dile getiren Nikolic, Kovid-19 salgını nedeniyle evde kaldığı günlerin ayakkabı yapımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Nikolic, "Sonunda ayağıma uygun, vurmayan bir ayakkabı yapmayı başardım. Böylece markamın ismi de 'Vurmayan ayakkabı' oldu. Yaptığım ayakkabılar, çevrem tarafından da ilgiyle karşılanınca modellerimi sosyal medya hesaplarımdan satışa çıkardım." ifadelerini kullandı.

Ayakkabılarını giyenlerden oldukça olumlu dönüşler alıyor

Bölgeden sayısız müşterisinin olduğunu kaydeden Nikolic, "İyi ve rahat bir ayakkabı için önce ayağın ölçüsü alınır ve böylece ayakkabı kişiye özel hale gelir. Malzemelerim kaliteli ve ayakkabının uzun süreli kullanılabilmesi için her aşamasında el emeğim var." dedi.

Nikolic, bir çift ayakkabı yapımının 2 ila 3 hafta sürdüğünü belirterek, bir şirkette lisanslı turist rehberi olduğunu, ayakkabı yapımını para için seçmediğini söyledi.

Nikolic, "Kendime rahat ayakkabı yapmak için çıktığım bu yolda başkalarına da iyi geldiğimi görünce mutlu oldum. Ayakkabılarımı giyenler, hayatlarında hiç bu kadar rahat, hafif ve yumuşak bir ayakkabı giymediklerini söylüyor. Ayakkabının temel amacı da rahat olması." dedi.

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