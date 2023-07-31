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Yaşam

Şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Kotluk, Eren Bülbül'ün annesine Türk bayrağı hediye etti

İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan 46 yaşındaki Orhan Kotluk, bisikletle geldiği Trabzon'da, şehit Eren Bülbül'ün anısına anne Ayşe Bülbül'e Türk bayrağı takdim etti.

Tolga Karakurum  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Kotluk, Eren Bülbül'ün annesine Türk bayrağı hediye etti Fotoğraf: Tolga Karakurum/AA

Trabzon

İzmir'den otobüsle Çorum'a giden Kotluk, 21 Temmuz'da bisikletle yola çıkarak Çorum'dan günde çeşitli aralıklarla 7 saat pedal çevirerek Trabzon'a ulaştı.

Şehit Eren Bülbül anısına bisikletle geldiği Trabzon'da Maçka Belediyesi'ni ziyaret eden Kotluk, İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den aldığı Türk bayrağını, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan adına Destek Personeli Müdürü Tamer Gazioğlu'na teslim etti.

Kotluk, burada yaptığı konuşmada, 2005 yılından bu güne şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına Trabzon'un Maçka ilçesine geldiğini dile getiren Kotluk, "İki haftadır bisikletle yoldaydım. Zor yollardan geçtim. Mesajım bu vatanın kolay kazanılmadığını, yeni nesile aktarabilmektir." ifadesini kullandı.

Kotluk, şehitlerin önemine de dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda huzurla gezebiliyorsak, sokaklarda adım atabiliyorsak, rahat nefes alabiliyorsak bunların bir bedeli ödenmiştir. İsimsiz kahramanlar bize çok güzel bir emanet bırakıp gittiler. O yüzden 'iyi ki varsın Eren' diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben yaşadığım sürece bu vatanın isimsiz kahramanları adına pedal çevirmeye, zorlu dağları, coğrafyaları aşmaya devam edeceğim."

Daha sonra şehit Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarını da ziyaret eden Kotluk, burada anne Ayşe Bülbül ile görüştü.

İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den aldığı Türk bayrağını, Eren Bülbül'ün mezarı başında annesine takdim eden Kotluk, "Eren'imin mezarında bu bayrak dalgalansın." ifadesini kullandı.




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