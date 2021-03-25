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Yaşam

Şehit ve gazi çocukları 'şehitler diyarı'nda milli sporcu olmaya hazırlanıyor

Haftanın belirli günlerinde evlerinden alınarak Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne getirilen 8-15 yaş aralığındaki 40 çocuğa, deneyimli antrenörler eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.

Cüneyt Çelik   | 25.03.2021
Şehit ve gazi çocukları 'şehitler diyarı'nda milli sporcu olmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Şehit ve gazi çocukları "şehitler diyarı"nda milli sporcu olmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ve "şehitler diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verilen şehit ve gazi çocukları spora kazandırılıyor. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )


Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ve "şehitler diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verilen şehit ve gazi çocukları spora kazandırılıyor.

Digor Kaymakamlığının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Minik Yürekliler Kayak Öğreniyor" projesi kapsamında, şehit ve gazi çocukları ile ilçedeki yetenekli öğrencilere, Cıbıltepe'de kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Haftanın belirli günlerinde evlerinden alınarak kayak merkezine getirilen 8-15 yaş aralığındaki 40 çocuğa, deneyimli antrenörler eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.

Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, AA muhabirine, projeyi Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde geliştirdiklerini söyledi.

İlçedeki 40 çocuğu kayakla tanıştırdıklarını aktaran Zengince, "Soğuğa destanın yazıldığı bu topraklarda, şehitler diyarı Sarıkamış'ta atalarımızın vatan, millet müdafaası için 3 bin rakımlı Allahuekber Dağları'nı aşarak yazlık elbiseleriyle şehit olduğu bu coğrafyada, ilköğretim çağındaki şehit ve gazi yakını çocuklarımız ile başarılı öğrencilerimize kayak eğitimi vermeye başladık." diye konuştu.

Digorlu yetenekli çocuklar keşfedilecek

Zengince, kayak eğitimi alan çocukları milli takımda görmek istediklerini belirterek, yetenekli çocukları keşfederek kayak sporuna kazandırmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Projeyi daha da geliştireceklerini kaydeden Zengince, minik sporculara başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir ise kayakla tanışan çocukların çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Şehit ve gazi yakını çocuklarımız ile ekonomik durumu iyi olmayan fakat başarılı olan öğrencilerimizin, hem Sarıkamış'ı tanımalarını hem de kayak sporuyla tanışmalarını amaçladık. Burada 40 öğrencimiz eğitim almakta, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerimiz ilk grupta yer aldı. Bu projeyi yıllarca sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elvin Ekin Taştekin, ilk defa kayak yaptığını ve çok eğlendiğini belirterek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

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