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Yaşam

Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarına ziyarette bulundu.

İsa Toprak   | 09.05.2021
Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti

Ankara

Cebeci Askeri Şehitliği'ne eşleri, çocukları ve torunlarıyla gelen anneler, şehit evlatları için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Anneler, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakırken, duygusal anlar yaşandı.


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