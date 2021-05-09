Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarına ziyarette bulundu.
Ankara
Cebeci Askeri Şehitliği'ne eşleri, çocukları ve torunlarıyla gelen anneler, şehit evlatları için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Anneler, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakırken, duygusal anlar yaşandı.
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