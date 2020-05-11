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Yaşam

Şarkıcı İbrahim Erkal vefatının üçüncü yılında anılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üçüncü yılında baş sağlığı mesajı yayımladı.

Selami Küçükoğlu   | 11.05.2020
Şarkıcı İbrahim Erkal vefatının üçüncü yılında anılıyor

Erzurum

Mehmet Sekmen, Erzurumlu sanatçı Erkal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından ünlü sanatçının fotoğrafı ile mesaj yayımladı. Sekmen mesajına "Kıymetli değerimiz, medarıiftiharımız İbrahim Erkal’ı vefatının seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Dadaşların can paresi, biz seni asla unutmadık canısı." ifadelerine yer verdi.

Erzurumspor Kulübünün sosyal medya hesabında Erkal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesaj ünlü sanatçının "Unutmayacağım" şarkısı ile paylaşıldı. Mesajda, Erkal'ın 3 yıl önce hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"3 yıl oldu. Sensiz gibi gözükse de sen hep bizimleydin, bizimle kalacaksın. Aradan geçen zaman bizim sana olan sevgimizi ve özlemimizi çoğaltıyor. Gönüllerdeki yerin hep aynı kalacak ve seni unutmayacağız."

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