Dolar
36.47
Euro
38.08
Altın
2,868.61
ETH/USDT
2,350.30
BTC/USDT
91,523.00
BIST 100
10,021.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kışın buzla kaplı havuzlardaki alabalık üretimi zorlu geçiyor.

Hüseyin Demirci  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, kültür alabalığı üreticileri buzla kaplı havuzlarda üretim yapıyor.

Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Deresi mevkisindeki kültür alabalığı üretim tesisindeki havuzlarda buz kalınlığı 10 santimetreyi geçiyor.

Her gün karlar arasında havuza giden üreticiler, yüzeydeki buzları kürek ve baltalarla kırmak için yoğun mesai yapıyor.

Uzun uğraşlar sonucu havuzu buzdan temizleyen üreticiler, daha sonra sipariş aldıkları balıkları ağlarla tutup çıkarıyor.

Buz kalınlığının yüksek olduğu havuzlardan balık çıkarılamıyor

Buz kalınlığının arttığı havuzları ise temizleyemeyen işletme sahipleri, buradaki balıkların durumunu ise hava sıcaklığının artması ve buzların erimesiyle öğrenebilecek.

Yılda ortalama 20 ton balığın üretildiği 5 havuzda, boyları 20-25 santimetreyi bulan kültür alabalığının kilosu 250 liradan satılıyor.

Alabalık tesisi sahibi Medeni Erol, AA muhabirine, kış mevsiminde zor şartlarda vatandaşların balık ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Balık üretme havuzlarının olduğu derede sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğünü anlatan Erol, "Burası vadi olduğu için daha soğuk, keskin rüzgarlar esiyor. Geceleri hava sıcaklığı burada sıfırın altında 30-32 dereceyi buluyor. Havuzlarımız bir haftadır müthiş dondu, 10-15 santimetre buz kalınlığı var." dedi.

Erol, buz kalınlığının artmasıyla bazı havuzlardaki buzu kırmadıklarını belirterek, "Buz altında telef olan balık var mı, yok mu bilmiyoruz. Buzlar çözüldüğünde bakacağız. Şu anda tek bir havuzdan balık çıkarabiliyoruz. Diğerlerinin buzunu kıramıyoruz çünkü kırarsak balık ikinci buzun üstüne çıkarsa telef olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanıt/The Evidence
Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı
Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi

Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığınca endüstriyel amaçlı bir enzim üretimine izin verildi

Kömür kentinin maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

Zonguldaklı usta, hayvan figürü işlemeleriyle geleneksel Devrek bastonuna farklılık katıyor

Zonguldaklı usta, hayvan figürü işlemeleriyle geleneksel Devrek bastonuna farklılık katıyor
Devlet desteğiyle imalathane kuran Batmanlı kadınlar lokumda markalaşmak istiyor

Devlet desteğiyle imalathane kuran Batmanlı kadınlar lokumda markalaşmak istiyor
Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet