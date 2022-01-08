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Yaşam

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh   | 08.01.2022
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Kars

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Sarıkamış 107. Yıl" yazısını ateşledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösterinin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler kardan heykellerin önünde komando marşını okudu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte vatandaşlar askerlerle fotoğraf çektirdi.


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