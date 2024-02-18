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Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller, sezonu dolu geçiriyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller, kayak sezonunu büyük oranda dolu olarak geçiriyor.

Hüseyin Demirci  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller, sezonu dolu geçiriyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde merkezlerinden olan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli bir tatil geçiriyor.

Aralıklarla devam eden yağış ile pistlerdeki kar kalınlığı 154 santimetreye çıkan kayak merkezinde otellerde yaşanan yoğunluk, turizmcileri mutlu ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere, son günlerde etkili olan karın sezonu uzattığını söyledi.

Merkezde sezonun dolu dolu geçtiğini ifade eden Polat, "Bu sene Allah'a şükür bereketli bir yağış oldu, sezonu çok iyi geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Otellerimiz özellikle yarıyıl tatilinde doluydu. Şu anda otelci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre yüzde 95 oranında doluluk oranımız devam ediyor, devam edecek gibi de gözüküyor." dedi.

Polat, kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandığı belirterek, şöyle devam etti

"Arkadaşlarımız gelen insanların daha keyifli, daha mutlu kayak yapması için her türlü çabayı gösteriyor. Şu an pistlerimizde herhangi bir sıkıntı yok, her akşam araçlarımızla ezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Biz sezonu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Herhalde mart ayının sonuna kadar sezon uzayacak gibi gözüküyor. Rabb'im tabi bereketli, kar yağışı verirse bu biraz daha uzar. Gelen insanımız mutlu, otelcimiz mutlu, bizler mutluyuz. Kristal karlar diyarının keyfini yerli ve yabancı tüm insanların yaşamasını istiyoruz. Burası doğa harikası bir cennet, burada sarıçamların arasından kaymanın keyfini ender bulabilirsiniz."

Sarıkamış'a ilk kez geldiğini anlatan Gökhan Sunay da Bursa'dan Kars'ı gezmeye ve kayak yapmaya geldiklerini anlatarak, "Bursa'da ve diğer yerlerde de kayak yaptık ama Sarıkamış'ın manzarası, doğası, Kars'ın gezi kültür teması çok daha güzel. Bilmeyenleri, tanımayanları da Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Osman Atilla ise güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, kayakseverleri merkeze davet etti.

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