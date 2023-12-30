Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,296.90
BTC/USDT
42,181.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, yılbaşında konukların ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hüseyin Demirci  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Ülkenin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan, bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte 1200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı merkezde, kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 pistle eşsiz kayak imkanı sunan kayak merkezinde, yılbaşında konukların ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin işletmecisi Nihat Özsezer, AA muhabirine, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kayak merkezinde yeni yıl için bütün çalışmaların tamamlandığını dile getiren Özsezer, "Sarıkamış'ta oteller olarak yılbaşına hazırlandık ve misafirlerimizi çok güzel ağırlayacağız. Otellerimiz yaklaşık yüzde 80-90 doluluk oranına ulaştı. Ünlü sanatçılarımıza otellerimizde sahne aldıracağız. Çok güzel kar yağdı. Sarıkamış’ta kristal kar bulunduğu için çok fazla talep aldık. Ekiplerimizle gelen konuklara en iyi hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Alper Laçin de yeni yıl için her otelin kendi programını hazırladığını, misafirlerle büyük bir coşkuyla yeni yılı beklediklerini söyledi.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, kızak ve snowboard yaparak kristal kar keyfi yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Benzer haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 208 bin 874 kolluk kuvveti görev yapacak

Bursa'nın dağ ilçesindeki doğal yaşam merkezi yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

Yılbaşı tatillerinin gözdesi Uludağ'da kar az olmasına rağmen rezervasyonlar hareketli

Yılbaşı tatillerinin gözdesi Uludağ'da kar az olmasına rağmen rezervasyonlar hareketli
Alanya'da açık oteller yılbaşı tatilinde yüzde 90 doluluğa yaklaştı

Alanya'da açık oteller yılbaşı tatilinde yüzde 90 doluluğa yaklaştı
Kuru yemişçilerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

Kuru yemişçilerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet