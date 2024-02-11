Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,522.00
BTC/USDT
48,298.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hüseyin Demirci  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinden, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde kayak ve snowboard eğitmenliği yapan Mustafa Nar, AA muhabirine, kar kalitesinin ve pistlerin, kayak için üst düzeyde olduğunu söyledi.

Nar, hava sıcaklığının iyi olduğunu belirterek, "Hava güzel yine yağış bekliyoruz, sömestir çok yoğun geçti, ardından doluluk devam ediyor. Mart ayına kadar dolu geçeceğini tahmin ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin akın akın Sarıkamış'a geldiğini görüyoruz. Herkesi kayak merkezine bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen kayaksever Can Başar Turgut da Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ta sarıçamlar arasında, kristal kar üzerinde kayak gerçekten çok güzel. Hava güzel, insanlar güzel, Sarıkamış'ta kayağın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezinin 5 telesiyeji, toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye ulaştıracağız
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvensizlik ve huzursuzluk ortamına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
Türkiye'nin onur konuğu olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor

Benzer haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu

Babalarının antrenörlük yaptığı ikiz kayakçıların hedefi milli forma

Babalarının antrenörlük yaptığı ikiz kayakçıların hedefi milli forma
Hakkari'deki kayak merkezi farklı illerden sporcularla şenlendi

Hakkari'deki kayak merkezi farklı illerden sporcularla şenlendi

"Kış sporları şehri"nde devlet desteğiyle kayak bilmeyen öğrenci kalmayacak

"Kış sporları şehri"nde devlet desteğiyle kayak bilmeyen öğrenci kalmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet