Saraybosna sokaklarının Perulu kemancısı Türkiye'yi görmenin hayalini kuruyor
Trafik ışıklarında müzik yapıp aldığı bahşişlerle bir yıldır Avrupa'nın birçok ülkesini dolaşan Perulu sokak müzisyeni Qori Bechet, yolculuğunu Türkiye'yi gezerek sonlandırmayı planlıyor.
Saraybosna
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da trafik ışıklarında kemanıyla müzik yapan Perulu Qori Bechet, bir yıldır süren yolculuğunu Türkiye'yi de gezerek sonlandırmanın hayalini kuruyor.
Yeni ülkeler, kültürler, insanlar ve gelenekler tanıma arzusuyla bir yıl önce Avrupa turuna çıkan 25 yaşındaki Bechet'in son durağı, Saraybosna oldu.
Şehrin kalabalık bölgelerindeki trafik ışıklarında kemanıyla kulakların pasını silen Perulu sokak müzisyeni, hem ışıklarda bekleyen insanların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de onlardan aldığı bahşişlerle nihai hedefi Türkiye olan turunu sürdürmek için gerekli parayı topluyor.
Bechet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zorluklarına rağmen sürdürmeye kararlı olduğu bu yolculuk sayesinde dünyaya farklı bir açıdan bakma ve zengin tecrübeler edinme fırsatı bulacağına inanıyor.
Kemanından yayılan güzel melodilerle dikkatleri üzerine çeken Perulu müzisyen, sempatik tavırlarıyla da Saraybosnalılardan ilgi görüyor.
"Herkes Türkiye'nin çok güzel olduğunu söylüyor. Bu yüzden oraya gitmek istiyorum"
Yaklaşık bir yıldır süren yolculuğunu ve Türkiye'yi gezme hayalini anlatan Bechet, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdiğini, şimdi de Balkanlar'a ulaştığını belirterek Balkan ülkelerini de ziyaret ettikten sonra yolculuğunun son durağı Türkiye'yi gezmek ve görmek istediğini anlattı.
Daha önce farklı insanlardan Türkiye ve Türk insanı hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve duyduklarını yerinde görmek istediğini söyleyen Bechet, "Herkes Türkiye'nin çok güzel ve Türk insanının da çok nazik olduğunu söylüyor. Bu yüzden oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Perulu müzisyen, ayrıca Türk mutfağı hakkında da çok olumlu yorumlar dinlediğini ifade etti.
Bechet, bu uzun yolculuğun kendisine büyük zenginlik kattığını belirterek "Yolculuk sayesinde zihniniz aydınlanıyor. Yeni kültürlerle tanışıyorsunuz. Tarihi yerleri ziyaret ediyorsunuz. Hayata bakış açınızı değiştirecek tecrübeler ediniyorsunuz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.