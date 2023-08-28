Dolar
26.56
Euro
28.71
Altın
1,922.49
ETH/USDT
1,651.70
BTC/USDT
26,140.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve futbolcu Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarınki Galatasaray maçına ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneğince (TİHCAD) düzenlenen "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında öğrencilerin kot kumaş atıklarından yaptığı tablo, Şanlıurfa'da sergilenmeye başlandı.

Yasin Dikme  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı

Şanlıurfa

TİHCAD'dan yapılan açıklamaya göre, TİHCAD tarafından Üçpınar İlkokulu öğrencilerine yönelik "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler kot pantolon üretimi sırasında ortaya çıkan kumaş atıklarından geri dönüşüm eğitmeni Meltem Üstündağ’ın eşliğinde Göbeklitepe tablosu yaptı.

Kumaş parçalarını yapıştırarak yapılan sanatsal etkinlik neticesinde 9 ayrı parçadan oluşan tablo, Göbeklitepe animasyon gösteri salonunda sergilenmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, tekstilin dünyayı en çok kirleten sektörler arasında olduğunu, Dernek olarak çevre bilincine önem verdiklerin aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bilinci yeni nesillere aşılamak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir yandan ihracata katkıda bulunmaya çalışırken diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Tekstilde geri dönüşüm ve sıfır atık en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Yaşanan iklim krizi nedeniyle sıfır atık ve geri dönüşüm bundan sonra dünyanın hep gündeminde olacak. Tarihin 'sıfır noktasında tekstilde sıfır atık' başlığına dikkat çekmeye çalıştık. Ortaya ilkokul çocuklarının ortak çalışması olan çok güzel bir tablo çıktı. Projenin en güzel sonucu bizim için bu tablonun ait olduğu yerde Göbeklitepe'de sergilenmesi oldu."

TİHCAD Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Deniz Dikmen de proje çerçevesinde Şanlıurfa'da yaşamalarına rağmen Göbeklitepe'yi hiç görmemiş ilkokul öğrencilerini önce Göbeklitepe'ye götürdüklerini bildirdi.

Gezinin ardından öğrencilere yönelik "Tekstilde sıfır atık - Geri dönüşüm sanatı" adı altında etkinlik düzenlediklerin hatırlatan Dikmen, "Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Öğrenciler burada atık olarak görülen parçaların nasıl sanata dönüştüğünü ve geri dönüşebileceğini öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda
Adana'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı

Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet