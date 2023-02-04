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Yaşam

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Cuma Sarı   | 04.02.2023
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Cuma Sarı - AA

Şanlıurfa

Siverek-Diyarbakır kara yolunda etkili olan yoğun sis ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Polis ekipleri, Siverek ilçesinden Diyarbakır yönünde araç geçişine izin vermiyor.

Siverek Belediyesi, Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde sis ve buzlanma nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kara yolunda tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bazı noktalarda tıkanıklık yaşandığını söyledi.

Geçişlerine izin verilmeyen vatandaşlara kumanya dağıttıklarını belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Şu an yolda ciddi bir gizli buzlanma ve sis var. Sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Yola çıkacak sürücülerimizden ricamız, tedbirsiz olarak yola çıkmamalarıdır. Siverek-Diyarbakır kara yolundaki tıkanıklık, çalışmaların ardından giderilecek. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız ve mağdur olmamaları için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz."

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