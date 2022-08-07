Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Ömer Faruk Cebeci   | 07.08.2022
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

- "İnşallah bu sene kazanacağız"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Benzer haberler

Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Genç sanatçı adayları "hasat şenliği"ne fındık dallarına astıkları resimlerle katıldı

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor
Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor
Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi

Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet