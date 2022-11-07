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Yaşam

Sahipsiz köpek 'Hera' güzel sanatlar fakültesinin modeli oldu

Adıyaman'da yaralı halde bulunan terrier cinsi "Hera" isimli sahipsiz köpek, güzel sanatlar fakültesindeki öğrencilere derslerde modellik yapıyor.

Orhan Pehlül   | 07.11.2022
Sahipsiz köpek 'Hera' güzel sanatlar fakültesinin modeli oldu Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi kampüsünde diğer sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan köpeği geçici olarak sahiplenen Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Öznur Yıldırım, hayvanı tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü. Ameliyat edilerek tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpeğe "Hera" ismi verildi.

Fakültenin adeta maskotu haline gelen ve öğrencilerle derslere giren Hera, heykel, desen ve seramik derslerinde modellik de yapıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde görev yapan Öznur Yıldırım, AA muhabirine, sahibini bulana kadar köpeğe bakacağını söyledi.

Hera ile çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yıldırım, köpeğin öğrenciler tarafından çok sevildiğini ifade etti.

Yıldırım, Hera'nın öğrencilerle derslere girdiğini aktararak, "Hera, adeta bizim sınıfın bir üyesi oldu, onunla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Peşimizden hiç ayrılmıyor, sürekli ilgi istiyor ve yanımızda. Ayrıca desen derslerimizde modellik yapıyor." dedi.

Öğrencilerden Hanım Kıpçak da Hera'yı çok sevdiğini belirterek, "Sınıfımıza güzel bir enerji katıyor. Hocamız köpeği geçici olarak sahiplendi ama umarım gerçek sahibini bulur. Sınıfta bizimle uyum içerisinde güzel bir arkadaşlığı var, onu çok seviyoruz." diye konuştu.

Yağmur Bulut ise Hera ile çok mutlu olduklarını anlatarak, "Sürekli onunla vakit geçiriyoruz, hatta bize modellik yapıyor. Ayrıca sınıfa girdiğimizde bize sesiyle cevap veriyor." ifadelerini kullandı.

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