Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,792.10
BTC/USDT
67,695.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki Berat Sunar, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala tedirginlik yaşıyor.

Ekber Türkoğlu  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

İlçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat 2022'de ekmek almak için gittiği fırının yakınlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde ameliyat edildi.

Hastanede bir hafta tedavi gören Berat, daha sonra taburcu edildi.

Berat Sunar'ın burnunda saldırı nedeniyle iz kaldı.

"Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum"

Berat Sunar, AA muhabirine, sahipsiz köpeğin saldırısını 12 yaşındayken yaşadığını söyledi.

Saldırıda yaralandığını anlatan Sunar, "Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum. Köpek gördüğümde yanaşmamaya çalışıyorum. Hala köpek görünce çekinme oluyor bende. Küçük kardeşim var, belki onun da başına gelebilir böyle bir olay." dedi.

Köpek saldırısı sonrası okul hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Berat Sunar, şunları kaydetti:

"Yetkililerden yardım istiyoruz. Devletimiz barınak yapacaktır, buralara (barınak) hayvanları koysunlar. Ben saldırıyı atlattım, belki başkası atlatamayacak. Burnumun üzerindeki iz kalacak. Birçok krem kulandım ama fayda etmedi. Sağdan soldan köpek çıkacak diye korkuyorum. Bir yere tek gitmiyorum."

Babaanne Sevim Sunar da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyerek, "Çoluk çocuğu ısırıyor, öyle olur mu? Çocukta korku kaldı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Yerlere atılan sigara izmaritleri çevreyi görünenin ötesinde kirletiyor
Bulgaristan seçimleri öncesi çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı

Benzer haberler

Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Köpeklerin saldırısıyla ayağı kopan kediye 3D yazıcıyla üretilen protez takıldı

Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, rehber öğretmeninin kontrolünde travmayı atlatıyor

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, rehber öğretmeninin kontrolünde travmayı atlatıyor
Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 20 ameliyat geçiren gencin ailesi yasal düzenleme istiyor

Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 20 ameliyat geçiren gencin ailesi yasal düzenleme istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet