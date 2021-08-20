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Yaşam

Sağlıkçıların sel bölgesinde ulaştığı 88 yaşındaki Behiye Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlık ekipleri, köy köy gezerek yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyanların kontrol ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 20.08.2021
Sağlıkçıların sel bölgesinde ulaştığı 88 yaşındaki Behiye Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü - Anadolu Ajansı

Sinop

Ayancık ilçesi Kestaneli köyünde yaşayan ve bir süre önce kalça protezi takılan 88 yaşındaki Behiye Yıldırım, Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) evinde ziyaret edildi.

Ekipte görevli doktor ve hemşireler tarafından bakım ve kontrolü yapılan Yıldırım, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da UMKE ekibinin Yıldırım'ı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da ameliyat olduktan sonra eşiyle Ayancık'a döndüklerini söyledi.

Köyden araçla hastaneye ulaşmanın zor olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Evde otururken haberim yok, sağlıkçılar geldi. Kapıyı çalıp içeri girdiler. Beni tedavi ettiler. Devletimizden, herkesten Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim başka, çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Van UMKE ekibinde görevli hemşire Hilal Demir de ekip olarak afet durumlarında her zaman görev hazır olduklarına işaret etti.

Köylerde tarama yaptıkları sırada özellikle yaşlıların durumlarını kontrol ettiklerini anlatan Demir, "Taramalarımız sırasında Behiye teyzemiz ile karşılaştık. Doktor arkadaşlarımız kendisinin kontrolünü yaptı. Kalça protezi nedeniyle bakıma muhtaç olduğunu gördük. Gerekli işlemlerini yaptık. Artık evde bakım hizmeti alacak. Böyle afet durumlarında UMKE olarak özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Biz her zaman her durumda onların yanındayız." diye konuştu.

Demir, sel bölgesinde köylerde tarama çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.


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