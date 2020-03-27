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Yaşam

Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

Babası sağlık çalışanı olan 2 yaşındaki Alara Elif Baş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden babasının insanları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşlara "Lütfen evde kalın." diye seslendi.

Zeynep Rakipoğlu   | 27.03.2020
Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı. 

Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.

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