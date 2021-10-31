Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.
Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil. pic.twitter.com/clRF5Cf6k1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2021
Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.
Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.