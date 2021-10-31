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Yaşam

Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 31.10.2021
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.

Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

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