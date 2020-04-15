Sağlığına kavuşan koronavirüs hastaları 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, hastaneden evlerine, penguen dansı ile gönderildi.
Zonguldak
Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, hastaneden evlerine, penguen dansı ile gönderildi.
Hastaneden taburcu edilirken sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yapan Ferda S. ve Gönül A, sağlık personeline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.
Son 3 günde ilçedeki özel hastaneden taburcu olan kişi sayısı ise 4'e çıktı.
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