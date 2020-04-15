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Yaşam

Sağlığına kavuşan koronavirüs hastaları 'Penguen dansı'yla taburcu edildi

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, hastaneden evlerine, penguen dansı ile gönderildi.

Mustafa Kemal Bektaş   | 15.04.2020
Sağlığına kavuşan koronavirüs hastaları 'Penguen dansı'yla taburcu edildi

Zonguldak

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, hastaneden evlerine, penguen dansı ile gönderildi.

Ereğli ilçesinde koronavirüs teşhisiyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 33 yaşındaki Ferda S. ile 50 yaşındaki Gönül A'nın tedavileri tamamlandı.

Hastaneden taburcu edilirken sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yapan Ferda S. ve Gönül A, sağlık personeline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

Son 3 günde ilçedeki özel hastaneden taburcu olan kişi sayısı ise 4'e çıktı.


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