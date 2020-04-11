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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Yaşam

Sağlığına kavuşan 93 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 93 yaşındaki kişi, alkışlarla evine gönderildi.

Kazım Bulut   | 11.04.2020
Sağlığına kavuşan 93 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

Bursa

Gemlik Devlet Hastanesine bir hafta önce çeşitli şikayetlerle başvuran Recep Altundaş'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Altundaş, kendisini evde izole etmesi şartıyla taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan 93 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

Hastaneden alkışlarla uğurlanan Altundaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evden hiç çıkmamıştım. Hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Devamlı içerideydik." dedi.

Altundaş'ın yanı sıra hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

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