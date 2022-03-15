Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.
Karabük
"Açık Hava Müzesi" unvanıyla anılan ilçede kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.
Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kar altındaki tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanları büyülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.