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Yaşam

Safranbolu'nun doğa harikası kanyonlarında buz sarkıtları oluştu

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kanyonda oluşan buz sarkıtları ilgi çekiyor.

Ahmet Özler   | 28.01.2022
Safranbolu'nun doğa harikası kanyonlarında buz sarkıtları oluştu Fotoğraf: Ahmet Özler - AA

Karabük

Geleneksel konakların bulunduğu tarihi ilçede etkili olan karın ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Safranbolu'nun etrafını çevreleyen kanyonlarda uzunlukları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.




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