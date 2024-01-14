Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,535.10
BTC/USDT
42,753.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi.

Orhan Kuzu, Cihan Öğüç  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülendi Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Sarıçiçek Yaylası'ndaki ormanlık alanlar ile tarihi konakların bulunduğu bölge karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

İlçe merkezi ve ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü
Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Martı çalışanları ve sürücüleri Yenikapı'da terörü lanetledi
Bingöl'de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan teröre tepki

Benzer haberler

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülendi

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülendi

Göçmen kuşların kışladıkları Gala Gölü'nde yasa dışı avcılığa yönelik denetim

Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor
Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsledi

Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsledi
Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı

Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet