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Yaşam

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rusya'dan kruvaziyer gemisiyle Amasra'ya gelen turistler ve gemi personeli, Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bıraktı

Selim Bostancı   | 19.10.2022
Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı Foroğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kurvaziyer gemisiyle Amasra'ya gelen turistler ve gemi personeli, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencileri, Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bırakarak andı.

Panama bandıralı, 662 Rus turisti taşıyan yolcu gemisi, altıncı kez Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 435 mürettebatı bulunan geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve beraberindekiler karşıladı.

İlçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrılan turistlerin bir kısmı ile gemi personeli, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerin anısına saygı duruşunda bulundukları ilçe meydanındaki Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bıraktı.

Gemi müdürü Alper Değer, gazetecilere, acı olayı öğrendiklerinde denizde seyir halinde olduklarını söyledi.

Değer, 41 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, "Çok üzgünüz. Amasra'yı kendi evimiz gibi görüyoruz. Burada çok güzel duygular geliştirdik, onun için daha da üzgünüz. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Gemi kaptanı Denis Pavluk da "Amasra bizim evimiz gibi. 41 kişinin vefatı nedeniyle hepimiz üzgünüz." dedi.

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