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Yaşam

'Robinson Ziya'nın Keban Baraj Gölü'ndeki adası sonbahar renklerine büründü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Ziya Abay'ın yıllar önce binlerce fidan diktiği Keban Baraj Gölü'ndeki adası, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Sidar Can Eren   | 21.11.2021
'Robinson Ziya'nın Keban Baraj Gölü'ndeki adası sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Gölde teknesiyle gezinti yaptığı sırada gördüğü bir adaya, trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin anısına meyve fidanı diken 83 yaşındaki Ziya Abay, elma, nar, üzüm, ceviz, ayva ve kiraz ağaçlarının bakımını dört mevsim sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen zamanının çoğunu adadaki ağaçların bakım ve budama işlerini yapmakla geçiren Abay, roman kahramanı Robinson Crusoe'ya benzetildiği için de yöre sakinlerince "Robinson Ziya" lakabıyla tanınıyor.

Abay, şimdilerde güz renklerine bürünen yaklaşık 80 dönümlük adada şehir stresinden uzakta doğayla iç içe yaşam sürüyor.

Ziya Abay, AA muhabirine, adanın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

"Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler geliyor"

Baraj gölü ortasındaki adasının ilgi çektiğini ifade eden Abay, "İlkbaharda burası yemyeşil oluyor. Ağaçlar ve bitkiler rengarenk çiçekler açıyor. Bazen çevre il ve ilçelerden ziyaretime misafir geliyor. Burası bahar aylarında çok harika oluyor." dedi.

Abay, adanın sonbahar da doğaya yansıyan sarı tonlarla güzelleştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ağaçların yaprakları sararıyor ve yaprak dökümü başlıyor. Ada sarı, turuncu ve kırmızı renklere bürünüyor. Genellikle yakın olduğu için Elazığ ve Tunceli'den ya da başka illerden adaya gezmeye gelen oluyor. Bazen çocuklar anneleri eşliğinde geliyor. Adana'nın Çukurova ilçesinden de 70 kişi ziyaretime geldi."

Adada yaşamaktan dolayı neşeli ve huzurlu olduğunu dile getiren Abay, "İnsana can veren, insanı canlandıran bir ortamda yaşıyorum ve çok mutluyum. Şehirde durulmaz ki burası insanı güldürüyor, neşelendiriyor ve bana türkü söylettiriyor. Burası benim için harika." ifadelerini kullandı.

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