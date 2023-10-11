Dolar
27.73
Euro
29.41
Altın
1,873.96
ETH/USDT
1,577.10
BTC/USDT
27,282.00
BIST 100
8,405.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
logo
Yaşam

Rize'nin yöresel lezzetleri "3. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 3. GastroRize Festivali, 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Muhittin Sandıkçı  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Rize'nin yöresel lezzetleri "3. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Rize

Belediye Başkanı Rahmi Metin, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin gastronomi alanındaki zenginliklerini 3 yıldır gündeme taşıdıklarını söyledi.

"Rize'nin sofrasını Türkiye ve dünyaya açıyoruz." ifadesini kullanan Metin, alanında uzman yaklaşık 60 şefin festival için Rize'ye gelerek sunum yapacağını belirtti.

Metin, "GastroRize Festivali"nde çay, bal, kavurma, muhlama, pepeçura gibi coğrafi işaretli birçok ürünün tanıtılacağına işaret ederek, "Bu sofrada lokal ve organik ürünlerimiz, 14 coğrafi işaretli ürünümüz, mutfağımızın eşsiz tatları var. Bu festivali yeme içme sektörümüz için turizm sektörünün gelişmesi ve eşsiz kültürümüzü tanıtmak için yapıyoruz." diye konuştu.

Rize'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Metin, şöyle devam etti:

"Hedefimiz turizm pazarından aldığımız payı büyütmek. Turizm ekonomisine Rize'nin adını yazmak. Misafirlerimiz için hedefimiz Rize'nin değerleri, kokuları, tatlarıyla onlara eşsiz bir deneyim yaşatmak. Kendileri ve sevdiklerini festivalden sonra da Rize'de daha çok ağırlamak, onları eşsiz yaylalarımıza, kıyılarımıza, kültürümüze, horonumuza davet etmek. Bize has olanı paylaşmak, paylaşarak zenginliklerimizi çoğaltmak."

Metin, geçen iki yılda bu hedefler için epey yol aldıklarını dile getirerek, "Hedeflerimiz için doğru yolda olduğumuzu gördük. Bu yıl daha tecrübeliyiz. İnşallah hedeflerimiz için daha büyük yol alacağız." dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, festival kapsamındaki konserlerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle iptal edilmesi için ajanslarla görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Benzer haberler

Rize'nin yöresel lezzetleri "3. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

Rize'nin yöresel lezzetleri "3. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü
Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
Rize'de coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim 2 tona ulaştı

Rize'de coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim 2 tona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet