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Yaşam

Rize'de sağlık çalışanı Kovid-19 olan yaşlı kadını evine kadar kucağında taşıdı

Rize'de sağlık çalışanı, yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadını kucağında taşıyarak evine ulaştırdı.

Fikret Delal   | 12.08.2020
Rize'de sağlık çalışanı Kovid-19 olan yaşlı kadını evine kadar kucağında taşıdı

Rize

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde yeni tip koronavirüs tedavileri tamamlanan anne ve oğlunun taburcu edildiği belirtildi.

Ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan yürüme güçlüğü çeken kadına, yakınlarının ve çevredekilerin yardım etmeye çekindikleri vurgulandı.

Bu durum üzerine ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu'nun, yaşlı kadını kucağına alarak evine kadar taşıdığı kaydedildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık çalışanlarımızın sizden tek istekleri var. Salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun. Allah, Uğur gibi her kurumda fedakarca çalışan tüm kardeşlerimden razı olsun." paylaşımında bulundu.

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