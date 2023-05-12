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Yaşam

Rize'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı yapıldı

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.

Fikret Delal  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Rize'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı yapıldı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, gazetecilere, yaklaşık 12 yıl önce nesli tükenmekte olan Mersin balığının üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirten Kurtoğlu, "Almanya'dan getirttiğimiz döllenmiş yumurtalar ile üretimimize başladığımız balıklarımız 11 yaşının üzerine ulaştı. Sibirya ve Karaca mersin balığı olmak üzere iki farklı tür balığımız var." dedi.

Kurtoğlu, ilk yumurtaları geçen yıl aldıklarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz yavrularımız yaklaşık 500 grama ulaştı. Bu yıl ilkbaharda üretimimiz başarı ile başladı. Amacımız üretim yapmak, bölgemize ekonomik getirisi yüksek olan bir türün kazandırılmasını sağlamak." diye konuştu.

Mersin balığının ekonomik değerlerinin yüksek olduğunun altını çizen Kurtoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mersin balığı, eti çok kıymetli bir balık. 250 milyon yıldır dünyamızda değişmeden durabilen türlerinden birisi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat insan etkileri ve denizin değişen çevresel şartları nedeniyle 3'ü tamamen yok olmuş durumda. Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor."


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