Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,246.20
BTC/USDT
42,621.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek

Edirne'de sanat galerisinde açılan sergide satılan tablolardan elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek.

Cihan Demirci   | 10.04.2022
Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dikkat çekmek amacıyla bir sitedeki sanat galerisinde açılan "Barış İçin Sanat" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yaptığı yağlı boya, akrilik ve karma 47 resim tablosu izlenimine sunuldu.

Ukraynalı devlet tiyatro sanatçısı Snizhana Bora sergide savaşta yaşananları anlatan bir performans sergiledi.

Duygulandığı için zaman zaman gözleri dolan sanatçı katılımcılardan alkış aldı, ardından savaşta ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada, savaş mağdurları için sergiye konulan bağış kutusunda da yardım toplanıyor.

Ülkesinin yöresel kıyafeti ile sahne alan Snizhana, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındaki kızı Ofelya ile ailesini görmek için gittiği memleketinden savaş nedeniyle bir süre dönemediğini belirtti.

Edirne'ye eşinin yanına dönebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Snizhana, "Ancak şu an ülkem savaşta olduğu için kendimi iyi hissetmiyorum. Bir enstrüman olarak kullandığım sanatı barışı dillendirmek adına sahne aldım. Barış istiyoruz, barışın olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz." dedi.

Eşi Kutsal Bora ise eşi ve kızının 3 Mart'ta Türkiye'ye dönebildiğini belirterek, "Eşim ve kızım Ukrayna'dan tahliye edilerek savaştan kurtuldu ve buraya geldi. Barışı anlatmak adına bir resim sergisi düzenledik. Eşim de burada bir performans sergiledi. Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti 'Başıbanka' giyerek destek vermek istedik." diye konuştu.

Sanat Galerisi Küratörü Mehmet Serkan Yürük ise galeriyi Rus eşi Galina Yürük ile işlettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyadaki ressamları Edirne'ye getirip, eserlerini sergilediklerini belirten Yürük, şunları kaydetti:

"Resim severlere mecra sunmak amacıyla başladık. Bu hafta da Trakya Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan Barış İçin Sanat karma sergimizi sunduk. Serginin tüm gelirini savaştaki kurbanlar için Ukrayna Konsolosluğuna bağışlayacağız. Umarım güzel bağışlar toplarız ve desteği de gereken yerlere ulaştırmış oluruz."

Sergi 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Hindistan, ABD ve Rusya arasında denge politikası yürütmeye çalışıyor

Hindistan, ABD ve Rusya arasında denge politikası yürütmeye çalışıyor

Resim sergisinden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü
Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok

Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok
Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor

Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor