Pursaklar Belediyesi sağlıklı yaşama 'adım adım' katkı veriyor
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hayata geçirdikleri "Adım Adım 2023" mobil uygulamasının, hayata hareket katacak, insanları yürümeye teşvik edecek bir uygulama olduğunu belirtti.
Ankara
Çetin, AA muhabirine, 1 Kasım'da hayata geçirilen ve şu ana kadar 200 bin kullanıcının telefonuna yüklediği "Adım Adım 2023" mobil uygulamasına ilişkin bilgi verdi.
Kullanıcı sayısı hızla artan uygulamayla sağlıklı yaşama destek olacaklarını kaydeden Çetin, uygulamanın cinsiyet ve yaş ayrımı olmadan her kesimden yoğun ilgi gördüğünü anlattı.
İnsanların günlük yaşamında yürüyüş yapmayı ertelediğini, sporu ihmal ettiğini belirten Çetin, "Yürümek çok iyi bir şey, sağlık için spor yapmak çok önemli deriz ama bir tembellik, bir bahane olur, erteleriz. Bu uygulamayı indirenlerin bunlardan uzaklaşarak kendi sağlıklarına ve spora önem vermeleri için bu uygulamayı başlattık." diye konuştu.
"Kimse kimsenin rakibi değil"
Çetin, bu projenin ülke geneline yayılmasını hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Herkesin kendisiyle yarıştığı keyifli bir uygulama, sonucunda da hediye kazanma şansı var. Hayatın içine hareket katacak, yürümeye teşvik edecek. Burada aslolan insanın kendi sağlığına önem vermiş olması. Artık yeni çağın sorunu obezite, fazla kilolar, kalp rahatsızlıkları, tansiyon, şeker, strese bağlı hastalıklar. "
Uygulamadaki adım sayacının her ayın ilk günü sıfırlandığını anlatan Çetin, ilk 10 günde 100 bin adım, 20'nci güne kadar 250 bin adım, 30'uncu günde ise 400 bin adım hedefi konulduğunu söyledi.
Çetin, "Bu bir yarışma değil, herkes kendi kendisiyle yarışıyor. Bu uygulamada kimse kimsenin rakibi değil, hedefe ulaşmak birinci amacı oluyor bu uygulamayı kullananların." dedi.
Hedefe ulaşanlar arasında yapılan çekilişte bisiklet, spor ayakkabısı, su matarası gibi hediyeler verdiklerini aktaran Çetin, uygulamanın telefonlara ücretsiz indirilebileceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.