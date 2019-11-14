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Yaşam

Polisler otizmli Mehmet'in motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de polis ekipleri, sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı otizmli Mehmet Kala'yı polis motosikletine bindirerek mahalle turu attırdı.

Cihan Demirci   | 14.11.2019
Polisler otizmli Mehmet'in motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Edirne'deki polis ekipleri, otizmli Mehmet Kala'ya 18'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama yaparak, hayalini kurduğu motosiklete bindirerek mahalle turu attırdı.

Serpil Çınar, İl Emniyet Müdürlüğüne, otizmli oğlu Mehmet'in polisleri çok sevdiğini, oğluna yaş gününde emniyet mensuplarıyla doğum günü etkinliği düzenlemek istediğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, annenin isteğini geri çevirmedi ve sürpriz doğum günü için talimat verdi.  

Anne Çınar ile irtibata geçen Edirne Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü sürprizi hazırladı.

Polisleri evinin bahçesinde gören Mehmet, büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Kendisine doğum günü hediyesi veren polislere tek tek sarılan Mehmet, onlarla birlikte pastasını kesti.

Kask takarak yunus polisinin kullandığı motosiklete binen Mehmet, mahallesinde bir süre gezdi.

Ardından polis aracından "Doğum günün kutlu olsun. Kendine iyi bak Mehmet" anonsu da yapıldı.

"Onun mutluluğu bizi de mutlu etti"

Serpil Çınar, AA muhabirine, oğlunun hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Mehmet, polisleri görünce çok seviniyor. Yunus polislerinin motosikletine binmeyi hayal ediyordu. Hayali gerçek oldu. Polisimize teşekkür ederim." dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Pakize Ayhan da toplumda farkındalık oluşturmak için özel çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mehmet'in sürpriz kutlamaya çok sevindiğini ifade eden Ayhan, "Onun mutluluğu bizi de mutlu etti. Yunus ekiplerimiz de Mehmet'in hayalini gerçekleştirdi. Özel çocuklarımız için faaliyetler düzenlemeye, toplumu bu yönde bilinçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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