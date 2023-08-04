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Yaşam

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü Tel Abyadlı gencin annesi, oğlunun elbiselerini koklayarak acısını yatıştırıyor

Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini reddettiği için teröristlerce 4 yıl alıkonularak her gün yapılan çeşitli işkenceler sonucu hayatını kaybeden Muhammed el-İbrahim'in annesi, tek oğlunun elbiselerini koklayarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Eşref Musa  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü Tel Abyadlı gencin annesi, oğlunun elbiselerini koklayarak acısını yatıştırıyor Fotoğraf: El Ali Abdlurhaman/AA

Tel Abyad

İki çocuk babası İbrahim, PKK/YPG'li teröristlerle işbirliği yapmayı reddettiği için Ağustos 2018'da alıkonuldu.

Tel Abyadlı aile, terör örgütü tarafından 4 yıldan fazla alıkonulan 33 yaşındaki İbrahim'den en az 3 yıl haber alamadı.

İbrahim, örgüt hapishanesinden çıkan kişi aracılığıyla ailesine Rakka'nın Tabka Hapishanesi'nde tutulduğu haberini gönderdi.

Bunun üzerine aile, uzun çabalar sonrası 2022'de İbrahim'i görebildi.

Aile, Aralık 2022'de oğullarının ölüm haberiyle sarsıldı ancak teslim aldıkları cesette işkence izlerinin yanı sıra morarmaların olduğunu belirtiyor.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun telefonundaki fotoğraflarına bakarak özlemini gidermeye çalışan anne, acısını dindirmek için oğlunun elbiselerini kokluyor.

"Çocuklarını kucağına alamamıştı"

İbrahim'in 70 yaşındaki annesi Hala Sadika, AA muhabirine, tek evladının PKK/YPG'nin işbirliği teklifini reddettiği için Ağustos 2018'de alıkonulduğunu söyledi.

Sadika, bütün çabalarına rağmen 3 yıl boyunca kendisinden haber alamadığını belirterek, "Tabka Hapishanesi'ne iki kez gittik. Sorunca inkar ettiler, 'Burada yok, tanımıyoruz.' dediler." diye konuştu.

2022'deki son ziyaretlerinde iki torununu yanında götürdüğünü söyleyen Sadika, "Çocuklarını kucağına alamamıştı. Arada parmaklıklar vardı. Bir bisküvi, bir de çiçek almıştım. Bisküviyi elimden aldılar. Çiçekleri ayaklarının altında ezdiler." dedi.

Aralık 2022'de oğlunun ölüm haberini alan anne Sadika, evladının cesedini teslim ettiklerinde ayaklarında ve vücudunda işkence nedeniyle morarma izlerinin bulunduğunu söyledi.

"Torunlarım, 'Babamı niye aldılar?' diye hep sorarlar"

Sadika, "Torunlarım, 'Babamı niye aldılar?' diye hep sorarlar. PKK, torunlarımı hem annelerinden hem babalarından mahrum etti. Yaşından büyük dertler taşıdılar." ifadelerini kullandı.

Torunlarının bayramda diğer çocuklar gibi kendisinden bayramlık istediğini dile getiren Sadika ancak maddi durumundan dolayı onları sevindiremediği için üzgün olduğunu söyledi.

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