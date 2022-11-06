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Yaşam

Piyano kursunda tek kolu olmayan çocuğun en büyük destekçisi annesi oldu

Ordu'da doğuştan tek kolu olmayan 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz'in piyano kursunda en büyük destekçisi annesi oldu.

Hayati Akçay   | 06.11.2022
Piyano kursunda tek kolu olmayan çocuğun en büyük destekçisi annesi oldu

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan ve doğuştan tek kolu olmayan 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz de ORMEK'de piyano eğitimi almaya başladı. Kızını yalnız bırakmayan anne Derya Seniz de kurslara katıldı. Anne ve kızı, tek bir piyanoda birlikte müzik öğreniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen anne Derya Seniz, kızının müziği çok sevdiğini ve ona yardımcı olmak için diğer yarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zeynep kolu olmadığı için evde çok üzülüyordu. Son zamanlarda ise müziğe, piyanoya merak saldı. 'Tek başına yapamaz.' diye düşündüm. Daha sonra ORMEK kursuna geldik. Çocuğumun piyanoya meraklı olduğunu söyledim, hocalarımızla görüştük. Yapabileceğini söylediler. Ben doğduğu günden beri ona yardımcı olmaya çalışıyorum, ben onun hep sol yanı oldum. Piyanoda da o sağ notaları çalıyor, ben sol notaları çalıyorum. O mutlu, ben mutlu, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Şimdi de kızımla birlikte ORMEK'te birçok yeni kursa başladık, birlikte çok şey başaracağız."

"Annem, iyi ki varsın sol yanım"

Zeynep Sare Seniz ise annesinin bu vefakarlığı karşısında çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burada öğretmenlerim çok iyi, güzel parçalar çalıyorum. Annem piyano çalarken diğer koluyla bana yardım ediyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel çalışıyorum. Annem, iyi ki varsın sol yanım." ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Özmen Solu da Zeynep'in çok azimli bir çocuk olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zeynep çok gayretli ve çok yetenekli bir öğrenci. Kendi yaş grubuna göre ileride. Annesi de gerçekten çok gayretli, hiçbir dersi aksatmadan kızı ile birlikte geliyor. Hem Zeynep'e hem de annesine piyano eğitimi vermeye çalışıyoruz. Şüphesiz tüm anneler çocukları için fedakarlık yapıyor ama Derya hanım kelimenin tam anlamıyla onun sol yanı. Asla yalnız bırakmıyor."


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