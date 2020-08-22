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Yaşam

Pedal çevirerek 59 günde 29 ili gezen gencin hayali, dünya turuna çıkmak

Diyarbakır'da yaşayan 28 yaşındaki Sadık Başaran, "Yolculuğum sırasında misafir etmek ve yemek ısmarlamak isteyen insanlar oldu. Otelde konaklamam konusunda yardımcı olmak isteyenler bile çıktı." dedi.

Aziz Aslan   | 22.08.2020
Pedal çevirerek 59 günde 29 ili gezen gencin hayali, dünya turuna çıkmak Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'da yaşayan ve bisikletle 29 ili gezen 28 yaşındaki Sadık Başaran'ın hayali dünya turuna çıkmak.

Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Başaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerinin kısıtlama gereği kapatılmasının ardından işsiz kalınca Türkiye'yi bisikletle gezmeye karar verdi.

5 Haziran'da bisikletiyle yola çıkan ve Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa güzergahını takip ederek İstanbul'a ulaşan Başaran, daha sonra Karadeniz Bölgesi'nden Diyarbakır'a döndü.

Arkadaşlarının dalga geçtiği ve imkansız gibi gördüğü bisiklet turunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Başaran'ın şimdiki hedefi ise bisikletiyle dünyayı gezmek.

Bisikletinin bakımını da kendisi yapan Başaran, pandemi sürecinde işsiz kaldığı için bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Cebindeki son parayla bisiklet aldığını anlatan Başaran, şöyle devam etti:

"Önce Diyarbakır'dan Bursa'ya bisikletimle gitmeyi düşünüyordum. Arkadaşlarım dalga geçince ben de hırs yaptım. Sonra yola çıkarak Bursa'ya yetiştim. Buraya kadar gelmişken İstanbul'a gitmeye karar verdim. Hayatımda hiç Karadeniz Bölgesi'ni görmemiştim. Oraya geçmeye karar verdim. Samsun hayatımda gördüğüm en güzel şehirlerden biriydi. Tekrar bisikletimle Diyarbakır'a döndüm."

"Mükemmel anılar biriktirdim"

Bisikletiyle 59 günde 29 şehir gezdiğini aktaran Başaran, 5 bin kilometrelik yolda pedal çevirdiğini kaydetti.

"İlk yola çıktığım zaman imkansız gibi görünüyordu." diyen Başaran, gezdiği zaman çok iyi insanlara denk geldiğini anlattı.

Başaran, "Yolculuğum sırasında misafir etmek ve yemek ısmarlamak isteyen insanlar oldu. Otelde konaklamam konusunda yardımcı olmak isteyenler bile çıktı. Yolda bana eşlik eden bazı kişiler de oldu." dedi.

Diyarbakır'da bisiklet kulübü açmak istediğini ifade eden Başaran, şunları kaydetti:

"Hayalperest insanlar vardır, benim gibi imkansız gibi görünenleri başarmak isteyen insanları bir araya toplamak isterdim. 28 yaşındayım ve hayatımın en güzel anlarını yolda geçirdiğim 59 günde yaşadım. Çünkü mükemmel anılar biriktirdim. Heyecandan kafam çok dolu görünüyor. Sabaha kadar yaşadıklarımı anlatabilirim. Büyük turlara katılmak isterim. Hayalim bisikletimle dünyayı turlayıp Amerika'ya gitmek."

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