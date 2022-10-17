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Yaşam

Patlamada hayatını kaybeden madencinin oğlu, babasıyla hayalini anlattı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Ridvan Acet'in "oğluyla aynı madende çalışma hayali" kurduğu öğrenildi.

Recep Bilek, Mustafa Çavuş   | 17.10.2022
Patlamada hayatını kaybeden madencinin oğlu, babasıyla hayalini anlattı

Bartın

Evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki Acet, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 7 yıl önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladı.

Ridvan Acet, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçi arasında yer aldı. Acet'in cenazesi, 15 Ekim'de Kazıpınar köyünde toprağa verildi.

"Arkadaş gibiydik"

Ridvan Acet'in 20 yaşındaki oğlu Emrullah Acet, AA muhabirine, babasının güler yüzlü, çok iyi biri olduğunu söyledi.

Babasıyla arkadaş gibi olduklarını belirten Acet, "Bütün çevresiyle öyleydi. Benim arkadaşlarımla da arkadaş gibiydi. Köy halkı ve arkadaşlarım da çok severdi. Kalp kırmazdı. Allah sevdiği kulunu erken alırmış." dedi.

Acet, babasının köyde annesiyle ev işlerini yaptıktan sonra "Allah'a emanet, ben TTK'ye gidiyorum" diyerek evden mutlu şekilde ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi evlat yetiştirmek en büyük isteğiydi. Biz de onun isteğini yerine getireceğiz. Annem ve kardeşim var. Onlar için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bütün planım bu, hayata dair. Okumamı isterdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde elektrik teknikerliği okuyorum. Okumamı istiyordu, ben de onu yapacağım. Babamla aynı mesleği okuyorum. O da elektrik teknisyenliği okumuştu. Belge almıştı, öyle TTK'ye girmişti. Arızalara bakıyordu. Ben de onu yapacağım inşallah. Madenci olmak istiyordum hatta babamla şakamız vardı. Babam endüstri meslek lisesi mezunu, ben yüksekokul mezunu olacaktım. İşte 'Oraya gelirsem senin amirin olurum' falan diye dalga geçiyordum. O da şakasına bana çok kızıyordu. Hayalimiz oydu, olmadı. O da benim madende çalışmamı istiyordu."

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