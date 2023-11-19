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Yaşam

Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması bekleniyor

Türkiye'nin kayak sezonunu en erken başlatan kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de, bugünlerde yağan karla aralık ayının ilk haftası misafirlerin kayak yapmaya başlaması planlanıyor.

Tevhid Furkan Nehri  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması bekleniyor Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile yeni sezonda da yerli ve yabancı kayak tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kayak ve snowboard tutkunlarına her yıl adrenalin dolu anlar yaşatan kayak merkezi, bugünlerde etkili olan karın ardından sezon için gün sayıyor. Kayakseverlere 87 kilometre kayak olanağı sağlayan Palandöken'de turistlere, çeşitli eğlenceler planlanıyor.

Rezervasyonlarını almaya devam eden ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezindeki oteller, sezonu yüksek dolulukta geçirmeyi hedefliyor.

Ağırlıklı olarak yerli turistin beklendiği sezonun aralık ayının ilk haftalarında açılması, suni karlama sistemlerinin de hafta içi çalıştırılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, teleferikler, liftler, suni karlama ve benzeri operasyonların bakımlarının tamamlandığını yakın zamanda sezonu açmayı planladıklarını söyledi.

Avrupa'daki benzer büyüklükteki kayak merkezleriyle aynı tarihte sezonu açacaklarına dikkati çeken Bağrıyanık, şunları kaydetti:

"Palandöken sadece kar üzerinde kayak yapılan bir destinasyon değil, bu sene itibarıyla onlarca kar üzeri aktivitenin yapıldığı bir merkez. Bu sene yeniliklerde özellikle buz altı dalışı deneyeceğiz. 2600 rakımda Türkiye'de ve dünyada ulaşılabilir tek göl yine Erzurum'da. Bu gölde buz altı dalış gerçekleştireceğiz ve bunu festivalle taçlandıracağız. Şu an rezervasyonlarımızda umduğumuzun üstünde bir sayıya ulaştık. Palandöken, outdoor sporlarında, buz duvarlarında, insan sapanında, yamaç paraşütünde misafirlerine aktivite sunan bir destinasyon. Şu an sezona tamamen hazırız."

Bağrıyanık, ayrıca Palandöken'de tüm otellerin hazırlıklarını tamamladığını ve misafirlerini beklediğini belirtti.

"Daha fazla yerli misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz"

Palandöken'deki bir otelin müdürü Ömer Akça ise temmuz-ağustos aylarında başlayan rezervasyonlardan işetmeler olarak memnun olduklarını dile getirdi.

Sezona ilişkin beklentilerini aktaran Akça, şöyle devam etti:

"Bu yıl geçmiş yıla oranla daha fazla yerli misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Bütün işletmeler tamamen tamir bakımlarını yaptılar ve devam ediyorlar. Pist, lift ve snowtruck bakımlarıyla otel içi bakımları tamamlandı. Bu seneki rezervasyonlardan çok umutluyum. Zaten kar da yağdı. Gelecek hafta içi de güzel bir kar gösteriyor. Hemen suni kar makinelerimizi açacağız, pistlerimizi çalıştırıp 10 Aralık'ta sezonu açmayı planlıyoruz. Şu an veriler de o yönde."

Akça, Palandöken'in ulaşım ve otellerin kaliteleri açısından Türkiye'de öne çıktığını aktararak, kazasız bir sezon geçirilmesini diledi.

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