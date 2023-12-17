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Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Türkiye'nin dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Talha Koca, Yunus Hocaoğlu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Ejder 3200 A.Ş ekibinin her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunduğu kayak merkezinde, canlı müzik etkinliği düzenlendi.

İstanbul'dan kayak yapmak için 6 arkadaşıyla gelen 24 yaşındaki Vahap Çakıroğlu, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Çakıroğlu, kente ilk kez geldiğini bildirerek, "Burası bence Türkiye'de en güzel kayak pistlerine sahip bir yer. Her yıl gelmeye çalışacağım. Bugün de kar yağdı ve bayağı eğleniyoruz, pistlerde çok güzel. Burada kendimi güvende hissediyorum. Burası kayakta herkesi tatmin edebilecek bir merkez." diye konuştu.

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