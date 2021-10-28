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Yaşam

Pakistan ve Türk vatandaşları Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Sanatçı Rüstem Fateh Ali Han, "İki kardeş ülke arasındaki uzun süreli dostluğun bir işareti olarak İstiklal Marşı’nın bu yorumu, Pakistan’dan Türk vatandaşlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir hediyedir." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.10.2021
Pakistan ve Türk vatandaşları Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi Fotoğraf: Rüstem Fateh Ali Han / AA

İslamabad

Pakistan’ın Lahor şehrinde sanatçı Rüstem Fateh Ali Han’ın öncülüğünde bir araya gelen Türk ve Pakistan vatandaşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Katılımcıları arasında Pakistanlı çalışanların, Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) öğrencilerin ve Lahor'da yaşayan Türklerin de bulunduğu çalışmanın çekimleri, yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

Sanatçı Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır çalıştıklarını ve ortaya bu eserin çıktığını belirterek, "İki kardeş ülke arasındaki uzun süreli dostluğun bir işareti olarak İstiklal Marşı’nın bu yorumu, Pakistan’dan Türk vatandaşlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir hediyedir." ifadesini kullandı.

Han, ailesi ve kendisinin Türkiye’yi çok sevdiğini vurgulayarak, Türkiye ile Pakistan'ın çok önemli kökleri bulunduğunu kaydetti.

Atalarının yaklaşık 300 yıldır müzikle ilgilendiğini ve dedeleri arasında klasik müzik sanatçıları olduğunu aktaran Han, kendisinin de klasik müzik yaptığını vurguladı.

Han, Türkiye’yi çok sevdikleri için bir şey yapmak istediklerine işaret ederek, "Tüm projeye ben sponsor oldum. Kimseden bir yardım almadık. Tüm beste, Pakistan enstrümanları ve Pakistan tarzı şarkı seslendirme stili ile yapıldı." dedi.

İstiklal Marşı'nı Türkçe seslendirmek için 2 ay çalıştılar

İstiklal Marşı’nı seslendiren Türk öğrencilerden Furkan Urfalıoğlu da Pakistanlı bir sanatçının tamamen kendi inisiyatifiyle böyle bir çalışma yapmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışmada yer alıp iki ülke arasındaki dostluk bağlarına katkı da bulunabildiğimiz için biz de çok mutlu olduk." dedi.

Urfalıoğlu, stüdyo ve çekimler esnasında Pakistanlı kardeşleriyle beraber Türkler olarak İstiklal Marşı'nı her seslendirdiklerinde aynı gururu ve heyecanı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Özellikle Pakistanlı iki gencin aylarca çalışıp İstiklal Marşı'nı Türkçe söylemeleri bizim için apayrı bir gurur ve mutluluktu." ifadesini kullandı.

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