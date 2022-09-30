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Yaşam

"Özel öğrenciler" restoranların mutfağında çalışıp sosyalleşiyor

Kayseri'de bir lisede yiyecek içecek bölümünde eğitim gören engelli öğrenciler, farklı işletmelerde staj yaparak geleceğe hazırlanıyor.

Ergün Haktanıyan   | 30.09.2022
"Özel öğrenciler" restoranların mutfağında çalışıp sosyalleşiyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu yiyecek içecek atölyesinin öğrencileri, okulda yemek yapmanın yanı sıra öğretmenleri eşliğinde farklı işletmelerin mutfaklarına konuk oluyor.

Bu sayede hem sosyalleşen hem de iş tecrübesi elde eden öğrencilerden bazıları işletme sahipleri tarafından staj programı kapsamında işe de alınıyor.

Okul Müdürü Abdüllatif Ulucan, AA muhabirine, 12'nci sınıf öğrencileri ile zaman zaman eğitim becerilerini geliştirmeleri kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu etkinliklerde becerileri gelişen öğrencilerden bazılarının restoranlarda çalıştığını anlatan Ulucan, eğitimlerin çocukların sosyal hayatın içine girmeleri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Eski milli boksörden engelli çocuklara destek

Kayseri'deki bir restoranın sahibi olan eski milli boksör Faruk Hasetçi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere destek verdiğini anlattı.

12'nci sınıfta okuyan bir öğrenciyi sosyal hayata katılmasını sağlamak amacıyla işe aldığını aktaran Hasetçi, "Yavrularımızın kabiliyetlerini artırmak bakımından böyle bir faaliyeti sürdürüyoruz. Bu özel öğrencilerimizi aynı zamanda sporla da destekliyoruz ve güçlendiriyoruz. Antrenmanlara da alıyoruz. Yavrularımızın hem becerileri hem özgüvenleri artıyor hem de topluma kazandırmış oluyoruz. Ben bu bakımdan çok mutluyum." dedi.

Hasetçi, öğrencilerin restoranda müşteriye hitap etmeyi, hamur açmayı, lahmacun, pizza ve pide yapmayı öğrendiğini belirtti.

100 öğrenci işletmelerde beceri eğitimi aldı

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek öğrencilerine yönelik desteği sayesinde öğrencilerin işletmelerde becerilerini eğitim alarak geliştirdiğini söyledi.

Devletin işletme ve öğrenciye maddi destek verdiğini vurgulayan Bozlak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler mesleki alanda kendilerini geliştirip topluma daha çok adapte oluyor. Öğrencilerimizi işletmelere yerleştirerek mesleki becerilerini geliştiriyoruz. Misafirlere 'hoş geldiniz' demesinden 'güle güle' demesini öğreniyorlar, servis hizmeti sunup mutfakta ustalarımızla beraber yemek hazırlıyorlar. Çocuklarımızın iş yerlerine girmesi, istihdam edilmesi için bir projemiz vardı. Burada okullarımızla, il milli eğitim müdürlüğümüzle, işletmeyle protokol imzalamaya çalışıyoruz. Daha önce mezun olup işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerimiz işletmede istihdam edilmeye de başlandı. Bunun mutluluğunu, gururunu da yaşıyoruz. İnşallah bu seneki ve bundan sonra devam edecek öğrencilerimiz de aynı mutlulukla işletmelerde istihdam edilecek. 2013 yılından beri bazı işletmelerimizi ziyaret ettik. İş başında öğrenme yoluna gittik. Buralarda öğrencilerimizin özgüveni artmış oldu. İşletme sahipleri de öğrencilerimizi görerek işletmeye almış oldular. Şu ana kadar okulumuzdaki öğrencilerimizden 100 kadarı işletmelerde beceri eğitimi almış oldu. Bunlardan mezun olduktan sonra iş yerlerinde çalışanlar var."

Restoranda çalışan öğrencilerden Hüseyin Deredeğirmenli ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Para kazanmak çok güzel bir şey. Ondan dolayı da çok seviniyorum. İlk para kazandığım zaman öğretmen ve arkadaşlarıma hediye ve tatlı alacağım." diye konuştu.

Hamur yoğurup ekmek ve pizza yaptığını belirten Deredeğirmenli, çalışmaktan keyif aldığını kaydetti.


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